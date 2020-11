Among Us: youtuber organizó partida de 100 jugadores

Among Us, sigue siendo uno de los juegos más populares en los videojuegos. Este título debutó hace mucho tiempo, pero no fue sino hasta mediados de este año que se hizo famoso. Las sesiones de juego están limitadas a hasta 10 jugadores, en las que 1 es el impostor; no obstante, un jugador llevó esto a un nuevo nivel y organizó una sesión con 100 jugadores.