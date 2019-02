Aunque no quiso contestar en forma directa a los dichos del padre de su hija, Andrea accedió a hablar de la vocación de la joven y, de paso, desmintió a su ex, quien había señalado que no quería que Anna Chiara se metiera en el ambiente artístico para que tenga una vida normal y que la nota en la revista Caras fue parte de un lanzamiento marketinero para posicionarla como la sucesora de su madre.

"Ella tiene mucho talento, y no lo digo yo, lo dicen sus profesores. Me llena de orgullo porque no repite una historia. No es actriz porque la mamá es actriz. Ese era el temor que podía tener cuando era chica, pero no era un mandato familiar".

Ante la insistencia del cronista respecto a las críticas que recibió tras la nota, Del boca manifestó: "No quiero hablar. Mi lugar es estar cerca de mi hija, nada más y nada menos". "Los padres no somos dueños de los hijos. Somos responsables. Les tenemos que dar todos los elementos para que sepan defenderse y puedan ser libres. Hoy en día es una experiencia difícil porque uno siempre tiene miedo, como mamá, de los peligros que pueda tener. Pero es la manera de criar a un hijo: que pueda saber qué es lo que quiere ser", agregó.

En tanto, Anna Chiara también se mostró con buena predisposición a responder las preguntas del notero y aseguró: "Me saqué varios pesos de encima".

Embed

LEÉ MÁS

Tras ser acusado de maltrato, habló el padre de la hija de Andrea del Boca

"Andrea siempre fue mentirosa"

La hija de Andrea del Boca contra su padre: "Él me dijo 'Tenés olor a cu..., no te quiero al lado mío'"