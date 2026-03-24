La fuerte información que Jorge Rial dio acerca de una conductora estrella de Telefe

El conductor de Argenzuela llamó la atención de todos con un fuerte dato acerca del canal de las pelotas.

Jorge Rial volvió a brindar informaciones que llamaron la atención de todos en una nueva edición de Argenzuela, donde habló sobre presuntos movimientos internos en Telefe vinculados al mundo de la política.

Durante su programa, el presentador reveló supuestas tensiones en Telefe y generó polémica al asegurar que las autoridades del canal habrían mantenido conversaciones con Karina Milei, en las que se habría planteado incomodidad por el perfil editorial de algunos periodistas del canal.

Según su versión, una de las figuras señaladas habría sido Nancy Pazos, quien finalmente fue desvinculada de la emisora. Además, mencionó a Georgina Barbarossa como otra de las periodistas que generarían malestar por su análisis político o sus comentarios al aire.

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Siempre de acuerdo a lo dicho por Jorge Rial en Argenzuela, también se habría solicitado la salida de la conductora de A la Barbarossa, uno de los programas mas importantes de la grilla del canal, aunque en este caso las autoridades no habrían avanzado con esa decisión hasta el momento. Las declaraciones del periodista generaron fuerte repercusión en los medios tradicionales y en las redes sociales por el peso de las figuras involucradas en la cuestión.

Morena Rial salió al balcón y reveló a qué se dedicará

Tras siete meses privada de su libertad, Morena Rial recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y se mostró feliz por estar rodeada de su familia. La influencer habló con la prensa y previo a ello salió al balcón del departamento de su hermana Rocio para respirar el aire de la libertad.

En diálogo con A la tarde, la hija mayor de Jorge Rial se expresó con una sorprendente actitud y con ganas de proyectar. “Seguro empiece a estudiar abogacía. Obvio que voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mis hijos”, dijo. A través del portero eléctrico, la joven lamentó haber estado encerrada “casi siete meses”.

Embed - LA PALABRA DE MORENA RIAL DESDE LA PRISIÓN DOMICILIARIA

En ese momento de la nota, Morena se encontraba con su hijo Amadeo Ogás, de apenas un año y cinco meses. “Durmiendo la siesta, está todo tranquilo”, dijo sobre su pequeño.

“Estoy muy contenta por lo que lograron mis abogados”, elogió a Martín Leiro y Alejandro Cipolla, pese a que fue Jorge Rial junto a su hija Rocio quienes se comprometieron a acompañar a Morena en este proceso. El periodista brindando y asegurando el sostén económico, mientras que su hermana le volvió a prestar su domicilio.

“Mi papá y mi hermana siempre cuidaron bien a Amadeo, asi que por eso siempre estuve tranquila. Estoy contenta de poder tener la domiciliaria”, dijo sobre el vinculo con su entorno más íntimo. Sobre sus meses en prisión en la cárcel de Magdalena, la joven reconoció que “en ningún momento me faltaron el respeto y la verdad que estuvo todo bien”. Entre la decisión que tomó la justicia de vincular a Morena con su entorno solo se autorizó a que la visiten sus amigos Alan Cañete y Virginia Montero.