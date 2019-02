"Andrea siempre fue mentirosa"

A su vez, el picante periodista repasó el memorable pasaje del ciclo de Mirtha Legrand donde la conductora le pregunta si estaba esperando un bebé y ella, visiblemente incómoda y embarazada de dos meses, lo niega.

No le cree nada

Luego de que Mercedes Ninci contara que a fin de mes la causa que enfrenta Del Boca por malversación de fondos públicos será elevada a juicio oral y que la Justicia le dio permiso para viajar a Estados Unidos entre el 3 y el 11 de febrero porque ella se comprometió a regresar al país, De Brito disparó otra vez: “Andrea siempre fue una mentirosa. Cuando estaba en guerra con Biasotti contaba que viajaba por una novela que nunca se vio y era mentira... Y así varias”.

“Por favor, acá hay médicos excelentes, juega con la ignorancia de la gente”, disparó en otro pasaje del ciclo cuando sus panelistas hablaban de los viajes de la actriz por la salud de su hija.

--> “Cuando la dejé, me dijo que estaba embarazada”

En medio del escándalo de Andrea del Boca con su hija y el padre de la joven, Silvestre, ex pareja de la actriz, dio un móvil a Los ángeles de la mañana y echó más leña al fuego. “El clan Del Boca se maneja de una manera muy peculiar. En los últimos tiempos Andrea salió con mentiras muy descaradas, que además son muy fáciles de desenmascarar. Dijo que me descubrió con Verónica Vieyra y es mentira, en ese momento Verónica no existía en mi vida”, aseguró el cantante, antes de especular que las recientes apariciones mediáticas de Del Boca son parte de una estrategia para desviar la atención de la causa judicial que enfrenta por la novela Mamá corazón.

Además, Silvestre reveló un dato que sólo era un rumor hasta el momento. “Cuando yo termino mi relación con Andrea, con una carta muy criticada que salió en un diario... La carta la tuve que escribir porque tuve un par de llamadas de Andrea y emisarios diciéndome ‘cómo la dejaste a Andrea que está embarazada’. Andrea me dijo que estaba embarazada, le dije que lo tengamos pero ahí desapareció. Ese embarazo no existió jamás”, concluyó.