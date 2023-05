Añelo sufrió un nuevo sismo este jueves a la madrugada

"Nosotros lo que hacemos es que, frente a un epicentro sísmico, caracterizamos la región donde se está ocurriendo y ante este nuevo sismo de tan poca profundidad sostenemos que es inducido por el fracking", explicó Grosso a LMNeuquén.

sismo añelo

El geógrafo de la UNCo y del Instituto de Formación Docente de General Roca explicó que a partir del seguimiento de esta situación generaron una red de informantes, quienes les avisan cuando sienten sismos y que -una vez ubicado el lugar- verifican a través del registro de satélites la cercanía de recientes fracturas.

"Se siguen dando en la provincia de Neuquén los sismos menos profundos del país. Si bien la provincia de Neuquén tiene 700 kilómetros de cordillera donde podrían registrarse sismos naturales, en abril y mayo no los hubo, pero sí hubo 7 sismos en zonas no cordilleranas y en cercanías a zonas de fractura", explicó el geógrafo, quien destacó: "Son datos que hablan por sí solos, no hay sismos tan bajos en el país".

Grosso contó además que el INPRES, durante el mes de abril, registró 412 sismos en todo el país, de esos 412 solo 20 tuvieron profundidad menor a 10 kilómetros, y dijo que de esos 20, 7 ocurrieron en Neuquén. "Esto marca una tendencia en materia de sismicidad inducida, son los sismos más bajos y están cercanos a las operaciones de fractura", insistió.

El 8 de mayo pasado, otro sismo tuvo lugar en la zona de Vaca Muerta. Según precisó el INPRES en esa oportunidad, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a uno 35 kilómetros al norte de la localidad de Añelo, a las 16.13 horas.

Tanto el Inpres como el Observatorio de Sismicidad informaron que la magnitud del sismo fue de 2,7 Ml en la escala de Richter, con una profundidad de 5 kilómetros.