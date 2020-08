Anses: excepto los créditos, todos los trámites pueden hacerse de forma virtual

“La página comenzó a agregar trámites, sólo hay uno que no se puede hacer y que son los créditos para los beneficiaros de los distintos programas. Para acceder hay que firmar un convenio. El resto se puede hacer todo por atención virtual. Aquellos trámites que se pueden hacer de forma virtual que lo hagan porque lo solucionamos en el día o bien al día siguiente”, aseguró Todero.

Además, explicó que si los beneficiarios ya tienen un créditos, no se podrá renovar porque se suspendió el cobro de las cuotas en este contexto, las podrán pagar más adelante. En el caso de que percibiera una jubilación, depende del monto es lo que pueden sacar, tiene que concurrir a las oficinas. Al tiempo que recordó que la tasa de interés aplicada para la financiación es la del Banco Nación para préstamos sociales.

El funcionario nacional indicó que el pago de la tercera ronda del IFE se pagará a partir del 10, de acuerdo a la terminación del DNI. Al tiempo que recordó que ya no se abrirán más las inscripciones.

“Se depositara por etapas, porque son más de 9 millones de beneficiarios, para que no salgan todos juntos al cajero. El 98% de los beneficiarios ya cobraron el segundo IFE. Más del 98% ya tienen su cuenta y su tarjeta de dedito. A partir de esa fecha de pago pueden retirarlo en un cajero o yendo a comprar”, dijo Todero.

Agregó que las personas que no cargaron las distintas correcciones o actualización de datos lo pueden hacer pero ya no pueden tramitar el IFE. “Estuvo dos meses a disposición la página web para evacuar la duda y subir la baja y una declaración jurada o bien cargar el divorcio, podrán hacer esa modificación u actualización de los datos pero no van a cobrar el IFE”, cerró el funcionario.