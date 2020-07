Anses: se podrá presentar la libreta de la AUH en diciembre

“Los chicos no están yendo al colegio, por lo tanto no pueden firmar la libreta. También se está pidiendo que no vayan al hospital por lo tanto tampoco se les puede exigir que lo hagan. Esta gente no tiene que presentar la libreta hasta el último día hábil de 2020”, dijo Jefe de la Regional Sur 1 de Anses, Pablo Todero, en diálogo con LU5.