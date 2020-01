Antes de suicidarse, le dijo a su novia que fue abusado

Interior-nota-página-12.jpg

"La verdad es que pasé tantas cosas malas, que solo muy pocas personas saben, que ya no me dan ganas de vivir ni menos ver cómo me desprecian", expresó el joven, y pidió: "Escuchen a todos esos chicos que sean callados, que cada vez que quieran hablar de algo importante los escuchen y no los ignoren, porque cuesta mucho hablar de las cosas con las que tenemos que batallar todos los días".

Por último, destacó a una mujer que lo acompañó y resaltó el amor por su abuelo, su madre, su sobrino, su novia y su hermana.

Fue precisamente su pareja quien tras lo sucedido le confesó a su cuñada que, días antes, su novio le confió que un joven había abusado de él cuando era niño.

Así, con esos datos, ese mismo día, la hermana se acercó a la Comisaría 18 y denunció la situación. Luego, hizo lo mismo en la Fiscalía de Asignación de Casos. La Justicia inició una investigación de oficio, pero se adelantó que se trata de una causa compleja.

Tres días más tarde, un importante grupo de vecinos realizó un escrache en la casa del presunto abusador e intervino Policía.

