El empresario tiene un pedido de captura emitido por la Jueza de Garantías Romina Martini, a partir de una solicitud de la Fiscal Betiana Cendón, luego de la presentación de las denuncias por presunta estafa radicadas en la Fiscalía de Bariloche.

“Mi ausencia no es por fugarme, la empresa está sin financiamiento” dijo Souza y explicó que ya no está en las instalaciones de la firma por una clausura que dispuso el municipio de la ciudad por la falta de un trámite de final de obra. No obstante, dijo que está en la búsqueda de un espacio menor para “poder seguir cumpliendo y reevaluar este panorama fallido económicamente".

El hombre señaló que mantuvo contacto personal con los damnificados y reconoció que está “sin financiamiento”. Responsabilizó a la medida de fuerza de sus trabajadores debido a que, desde ese momento, en febrero pasado, “la imagen de la empresa empeoró y cerró toda posibilidad de nuevas ventas”.

Además, cargó las tintas “en la crisis, la inflación, los aumentos de precios, el desmoronamiento de la actividad, la falta de inversión y las tasas de interés”, elementos que contribuyeron para la bancarrota de la firma comercial.

El empresario, que tiene negocios inmobiliarios en la capital neuquina, se defendió de las críticas que dejaron los damnificados en los distintos medios de comunicación de la zona andina.

“No soy ni he sido un hombre deshonesto, no tengo dinero en el exterior ni aquí en otras inversiones, cada centavo esta puesto en HS Desarrollos Urbanos, no en vano pudimos entregar más de 160 viviendas, con crédito propio, teníamos un activo corriente importante (cobranza), que hoy por la exposición de las dificultades han cesado en sus pagos”, publicó en las redes.

Se mostró confiado, con la fuerza de su familia, en poder responder a todos los damnificados “aunque eso me lleve lo que me queda de vida”.

