Apareció un ranking con los 10 mejores delanteros del mundo: en qué lugar está Lautaro Martínez

Es que a pesar de haber tenido un Mundial irregular, teñido por una lesión que no le permitió estar al 100% de sus capacidades, el Toro volvió al Inter y demostró todas sus condiciones, y en esta temporada fue la gran figura del equipo, llevándolo a jugar la final de la Champions League.

Este rendimiento lo ha catapultado como uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad, o por lo menos así lo ven en Inglaterra. Es que la revista de fútbol inglesa especializada en el fútbol, la Four Four Two, hizo un listado de los diez mejores delanteros del mundo, estando Lautaro Martínez en la séptima posición, superando a jugadores como el brasileño Gabriel Jesús, Isak y Vlahovic.