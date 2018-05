Apelan fallo a favor del motocross en las bardas

Los vecinos reclaman que se remedie el sector del área protegida Bardas Norte, ubicado junto a Motocross Club Neuquén, que se aplanó en 2015 para usarlo como estacionamiento, lo que provocó una fuerte inundación en el barrio Rincón de Emilio un año después.

circuito de motocross OMAR NOVOA

Gómez indicó que, en primera instancia, quedó probado “que se aplanó un sector que no se debía y que hay que revertir eso para que no se inunde”. Agregó que el amparo no prosperó porque Grimau consideró “que el club dice que fue el Municipio y ellos contestan que intimaron al Motocross, entonces para la jueza cae en abstracto”.

“Lo estamos analizando con los abogados y tenemos plazo hasta el martes para apelar”, comentó y recordó que están actuando con el respaldo de la Defensoría del Pueblo. El vecino afirmó que no se resignarán a que la barda quede como está hoy porque, “con cualquier tormenta, podemos volver a inundarnos”.

