A días de que la Cámara de Senadores de la Nación decida aprobar o no el proyecto de ley que pretende legalizar el aborto, la hora exige de cada uno de ustedes el mayor compromiso ante la sociedad y ante las normas que nos rigen. En particular, el respeto de la inmensa mayoría del pueblo de la provincia hacia los valores fundamentales sobre los que se han construido nuestro país y nuestra provincia y que se expresan claramente en la Constitución Nacional y Provincial. Si tal como reza nuestra Constitución Nacional, “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, le pido como ciudadano a usted, señor gobernador, como guarda y garante principal de los preceptos de nuestra Constitución Provincial, y a nuestros tres senadores nacionales, que defiendan la vida, especialmente de las personas por nacer, y que rechacen el proyecto que legaliza el aborto, cuyo espíritu contradice la razón fundacional de toda comunidad: el derecho a la vida de sus integrantes.