Apple asegura que el iPhone no escucha a sus usuarios

Apple aseguró que no espía a quienes usan teléfonos iPhone y aclaró que su asistente Siri puede responder a los comandos de voz sin comprometer la privacidad de los usuarios. La declaración fue en respuesta al comité de Comercio y Energía del Congreso de los Estados Unidos, en el marco de la creciente inquietud en torno a la privacidad. Además, la compañía aclaró que sus clientes no son parte del producto y que el modelo de negocio de la firma no depende de la recolección de datos personales para su uso en campañas publicitarias.