Según publicó el Wall Street Journal, la empresa liderada por Tim Cook invertirá mil millones de dólares para comenzar a estrenar sus propias series y películas en los próximos meses.

Aunque todavía lejos de los siete mil invertidos por Netflix o los cuatro mil de Amazon, su estrategia basada en una menor producción y su hegemonía en los dispositivos la situará inmediatamente como un rival a tener en cuenta.

Para su carta de presentación ya cuenta con Jennifer Aniston que volverá a la pequeña pantalla desde el final de la mítica serie Friends en 2004, acompañada de Reese Witherspoon (Big Little Lies), en Top of the morning.

Steven Spielberg hará con una remake de Cuentos asombrosos. Mientras queJamie Erlicht y Zack Van Amburg (productores de Breaking Bad, The Crown) y Damien Chazelle (La La Land, Whisplash) se pondrán al frente con de otras realizaciones.

Apple venció a Netflix y HBO en una intensa subasta por hacerse con la ficción que narrará el día a día de las integrantes de un programa de televisión matutino.

La confianza de la multinacional es tal que, sin haber comenzado siquiera el rodaje, ya la ha renovado por dos temporadas de diez capítulos cada una de las actrices.

A su vez, Witherspoon también producirá otras dos ficciones más para la compañía de la manzana: el thriller Are You Sleeping, con Octavia Spencer (La joven del agua) como protagonista, y una comedia con Kristen Wiig, integrante del elenco del film La boda de mi mejor amiga.

Steven Spielberg producirá el remake de su propia serie, la ochentera Cuentos asombrosos, con un presupuesto de más de 5 millones de dólares por episodio.

Damien Chazelle (La La Land, Whisplash), también se encargará de escribir y dirigir un drama del que solo se apunta que será “innovador”.

Night Shyamalan (Sexto sentido) aportará la cuota de género sobrenatural, mientras que Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon, guionistas de La gran enfermedad del amor, escribirán una comedia sobre la vida de los inmigrantes llamada Little America.

De momento no hay fecha confirmada para el lanzamiento de la nueva plataforma que busca hacerle sombra a Netflix. No obstante, todo parece apuntar a que será en marzo de 2019 cuando estas ficciones empiecen a llegar al gran público.

En cuanto a la forma, los expertos prevén un servicio de streaming por suscripción, accesible mediante app o un Apple TV. Más allá que ya comenzó la puesta en marcha, las dudas que quedan son muchos, en especial cuánto costará el servicio, quiénes podrán accederm teniendo en cuenta la tecnología exclusiva de Apple, y cómo responderán sus rivales.

La compra que no fue



A principios de año varios medios aseguraron que Apple planeaba comprar Netflix, aprovechando la política de recortes de impuestos a las grandes empresas del presidente Trump.

Los analistas aventuraban hasta un 40% de posibilidades de que el gigante adquiriera la plataforma de streaming, zanjando así de un plumazo su deseo de entrar en el negocio de la creación de contenido. Otros incluso hablaron de la mismísima Disney como objeto de deseo.

Sin embargo, en una charla promovida por el festival South by Southwest, la cabeza visible del ambicioso plan de Apple, Eddie Cue, se encargó de acallar los rumores. “Por lo general, en la historia de Apple no se han hecho grandes adquisiciones”, sostuvo y después como pista sobre sus intenciones una clásica metáfora del hockey sobre hielo: “patina hacia donde irá el disco, no hacia donde está ahora”.

“Hay una diferencia, nosotros no buscamos cantidad, buscamos calidad. No intentamos ser los que venden más smartphones o apps en el mundo, intentamos hacer los mejores”, agregó Cue.

Netflix, con cerca de 80 películas y 700 series originales dispuestas para este 2018, parece seguir un modelo de negocio muy distinto al expuesto en estas declaraciones. Apple ha decidido no unirse al enemigo y luchar contra él, por muy retrasada que sea su posición actual en la parrilla de salida.

