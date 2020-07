Apple pagará 25 USD a usuarios por obsolescencia programada

¿Quiénes van a poder acceder a estos 25 dólares?, todas aquellas personas que hayan sido dueños de alguno de los siguientes modelos: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 y iPhone 7 Plus iPhone SE. Equipos que utilizaban las versiones de iOS 10.2.1 o iOS 11.2 respectivamente. Otra condición a cumplir, es que el celular haya sido comprado antes del 21 de diciembre de 2017.

Para poder ser alcanzado por esta pequeña indemnización a la cual Apple accedió pagar, los interesados deberán llenar un formulario digital, a través del cual, deberán suministrar la siguiente información: sus datos personales (nombre, apellido, dirección) y algunos datos referente al dispositivo afectado como por ejemplo la ID de Apple y modelo de iPhone.

iphone 7 iPhone 7 uno de los modelos afectados

El formulario estará disponible en la página web de Apple a partir del próximo lunes 20 de julio y el plazo para completarlo se extenderá hasta el 6 de octubre del año en curso.

La suma estimada es de 25 dólares por usuario, ya que se trata de una demanda colectiva. Pues, producto de las negociaciones Apple acordó destinar solo entre 310 hasta 500 millones de dólares para resolver el inconveniente con estos celulares.