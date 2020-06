Apple presentó iOS 14, la actualización de su sistema operativo

Apple solucionó el problema surgido cuando se invoca al asistente digital Siri o se realizan llamadas telefónicas. Generalmente, la pantalla del iPhone se quedaba inutilizada durante unos segundos. A partir de ahora, las interacciones con Siri y FaceTime presentarán un nuevo diseño más discreto y minimalista para que el usuario no interrumpa lo que está haciendo. También se perfeccionó.

Otra de las novedades es Clips, que permitirá crear y compartir videos divertidos con texto, efectos e imágenes. En tanto, Mensajes incorporará la posibilidad de fijar conversaciones en la parte superior de la lista de mensajes y dar un toque aún más personal a las conversaciones añadiendo una foto o un emoji como imagen del grupo.

Además, la firma de Silicon Valley volverá a apostar por los memojis, unos recursos visuales personalizados que se parecen al usuario: se añadirán nuevos diseños, más inclusivos y diversos, con peinados adicionales, sombreros y accesorios. La función Picture to Picture posibilitará colocar dos videos en un espacio cada uno de la pantalla. Así, por ejemplo, el video continuará siendo visible desde una pequeña caja que se podrá mover según la parte de la pantalla que necesite ver. Por último, Mapas de Apple fue mejorada y promete facilitar la navegación para ciclistas y vehículos eléctricos.

El sistema iOS 14 será compatible con los iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS. iPhone XS Max. iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7. iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE y iPod touch de séptima generación.

