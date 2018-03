Apple propone emojis inclusivos

“Esto no pretende ser una lista exhaustiva de todas las representaciones posibles de discapacidades, se trata de proporcionar un punto de partida para una mayor representación de la diversidad dentro del universo emoji”, dijo Apple ante el organismo que se encarga de la estandarización de emojis entre plataformas y redes.

La empresa fundada por Steve Jobs destacó que trabajó con el American Council of the Blind (Consejo Americano de Ciegos), la Cerebral Palsy Foundation (Fundación de Parálisis Cerebral) y la Asociación Nacional de Sordos, para desarrollar las 13 adiciones propuestas. “Actualmente, los emojis ofrecen una amplia gama de opciones, pero pueden no representar las experiencias de las personas con discapacidades”, destacó la compañía. Y consideró que “diversificar las opciones disponibles ayuda a llenar una brecha significativa y proporciona una experiencia más inclusiva”.