ARA San Juan: ordenan investigar a Macri y Aguad

A menos de una semana del homenaje a los 44 marinos caídos en el hundimiento del ARA San Juan , la Justicia ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri , al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur. La orden fue emitida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la jueza Marta Yáñez, que escuchó el pedido de los familiares de las víctimas el pasado domingo.

Según ese mismo documento, no se puede descartar definitivamente que el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Defensa no tengan participación de los hechos investigados, asimismo se implica un planteo sobre Srur.

Fue la misma Jueza que en diciembre dispuso el procesamiento de dos contraalmirantes y cuatro capitanes por el siniestro, entre ellos fue acusado como principal responsable Luis Enrique López Mazzeo, por no verificar debidamente el estado de la nave. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. Ahora va tras la responsabilidad civil de los gobernantes de turno.

Según la jueza Yáñez, todos estaban en conocimiento de que la nave no se encontraba en condiciones de navegar e hicieron caso omiso. Sin embargo, el fallo de primera instancia fue apelado por los abogados querellantes, quienes impugnaron las calificaciones legales y la desvinculación del ex presidente Macri, Aguad y Srur.

La Resolución recurrida ante la Justicia es nula, toda vez que se expide sobre personas que no fueron imputadas ni tomada su declaración indagatoria. Se trata de una suerte de ‘defensa’ del ex Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri, el ex Ministro de Defensa de la Nación Dr. Oscar Aguad y del ex titular de la Armada Almirante Marcelo Srur”, dice la apelación firmada por la abogada Valeria Carreras, en representación de la querella mayoritaria, que ya había pedido además la imputación de Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada.

Ahora, en el mismo fallo de 177 páginas, donde se exige la investigación de los ex mandatarios, la Cámara también ordenó una pericia técnico- informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ por parte de la empresa Ocean Infinity y una pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales.

Es por eso, que por pedido de Yáñez y de las familias de los tripulantes muertos en aquel siniestro, la Justicia analiza investigar a los mandatarios en la búsqueda de los culpables que den una explicación a dicha tragedia.