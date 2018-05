Aranguren: ya son 11 las áreas con subsidios del Gas Plus

Uno de los caballitos de batalla del ministro Aranguren en su última jugada en Estados Unidos tendiente a atraer inversores de ese país a la Argentina fue el plan de subsidios para asegurar un precio sostén al gas en boca de pozo en los yacimientos no convencionales.

“Este es el centro de nuestra propuesta”, dijo el jefe de la cartera energética nacional a los inversores estadounidenses, ratificando la plena vigencia del Gas Plus, un seguro de precios para los inversores que produzcan gas no convencional en el país sostenido por subsidios del Estado nacional. Y la gran porción neuquina de Vaca Muerta es la principal atracción potencial para los empresarios del centro mundial más importante de los hidrocarburos no convencionales, Houston Texas.

En una visita a esa ciudad con una misión argentina, Aranguen enfatizó sobre los alcances de su plan de promoción para la producción de gas. Remarcó que hay cinco proyectos ya aprobados que están cobrando el precio sostén del Gas Plus, otros seis que se aprobarán entre lo que queda de mayo y junio, y ocho que recibirán el subsidio antes de junio de 2019. Del total, 16 áreas se localizan en Neuquén, dos en Río Negro y uno en Santa Cruz.

El ministro del gabinete de Mauricio Macri dio precisiones sobre la marcha del plan a base de subsidios y aumento de tarifas que garantizan un precio rentable para la producción de gas no convencional de forma de despejar cualquier duda sobre la continuidad de la vida de la apuesta estatal al Gas Plus, que este año insumirá más de mil millones de dólares en subsidios. El ajuste fiscal del que ya dio pistas el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne no afectará esta masa de recursos públicos, garantizó Aranguren.

Hasta ahora, fueron aprobados para el Plan Gas cinco proyectos: Fortín de Piedra (Tecpetrol), Aguada Pichana Este/Rincón La Ceniza (Total), Campo Indio Este El Cerrito (CGC) y Estación Fernández Oro y La Rivera I / II (YPF). Cuatro de estos proyectos están en Neuquén y uno en Río Negro (Estación Fernández Oro).

Previamente a la aprobación de la cartera nacional, los proyectos requieren el visto bueno del Ejecutivo provincial. Neuquén ya pasó a Nación otros 12, que serán incluidos en el programa subsidiado en dos etapas hasta fines de junio, según anunció Aranguren en Houston ante un centenar de personas en un auditorio constituido por invitación del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

Para más adelante

Entre las áreas pendientes de aprobación, las que saldrán primero (“en dos o tres semanas”, garantizó Aranguren), se cuentan: Loma Negra (Capex), Las Tacanas (YPF), Cerro Las Minas (YPF) y Rincón del Mangrullo (YPF).

Para dentro de “aproximadamente un mes”, estimó el ministro, se aprobarían otros dos proyectos: La Calera (Pluspetrol) y Punta Semillosa (Tecpetrol).

Otro conjunto de áreas serán incorporadas al Gas Plus antes de junio de 2019. Cuatro de esos emprendimientos están a cargo de YPF: Huincul, El Orejano, aguada de la Arena y Río Neuquén.

Los proyectos restantes que ingresarán al plan son los de Aguada Pichana Oeste/Aguada de Castro (PAE), Agua de Cajón (Capex) y Centenario Centro (Pluspetrol).

Fuentes limpias

Otro latiguillo del discurso ante los potenciales inversores para Vaca Muerta es la proyección en el país del negocio gasífero en base a la política que determina que “como tantos países en el mundo, la Argentina está en un proceso de transición hacia fuentes de energía limpia para mitigar el impacto del cambio climático”, remarcó el ministro.

Aranguren enfatizó que el país “tiene una ventaja en esa área, y como consecuencia de eso, nuestra huella de carbono (totalidad de gases de efecto invernadero emitidos) es menor que para el promedio de las de los países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico)”. Luego añadió que “por esa razón precisamos asegurarnos que se desarrollen nuestros recursos de gas natural para luchar contra el cambio climático”.

Y finalizó esa línea discursiva con otro halago para las condiciones del país: “En el caso de los hidrocarburos no convencionales, como consecuencia de los desarrollos tecnológicos la Argentina está muy bien ubicada para replicar lo acometido en Estados Unidos en esa materia”.

7,50 dólares por millón de BTU es el sostén del gas para este año. El Gas Plus prevé una reducción gradual de 50 centavos de dólar por año hasta llegar a los seis dólares por millón de BTU.

Energías limpias. Aranguren remarcó el potencial del país en ese campo.

El precio, el alza y el dólar incentivan la producción

Argentina se enfocó en la producción de gas natural por sobre la de crudo por dos razones principales: la demanda interna del fluido y la caída que manifestó el precio del petróleo en los últimos años.

Hoy ya se revirtió por completo el aplastamiento del valor del crudo en los mercados internacionales. Y empieza a verse un futuro con precios extraordinarios para el antes llamado oro negro. La cotización del crudo depende de los niveles mundiales de producción y estos, más que con las reservas y la fuerza puesta en su extracción, dependen de decisiones y contingencias políticas. Por estos días, el precio va por encima de los 78 dólares. Influyó la decisión de Rusia y la OPEP de contener la producción.

Y la ruptura de Donald Trump del acuerdo entre EE.UU. e Irán amenaza con afectar la producción en Medio Oriente. Y de la mano de eso surgieron las especulaciones sobre una trepada de la cotización por encima de los 100 dólares, el récord al que llegó antes de la caída.

Expertos en el mercado del crudo especulan que Trump apelaría a empujar al alza la producción petrolera de Arabia Saudita, un país al que domina desde el pacto estratégico que tiene con Estados Unidos, para evitar sobreprecios que afecten la economía de su país.

Para la producción neuquina, el alza de precios del crudo es una noticia alentadora. Tanto como la devaluación que se produjo del peso respecto al dólar, ya que una parte importante de los costos de las petroleras están en pesos, como la mano de obra en los yacimientos.

La combinación de ambas variables debiera influir en la aceleración de la extracción de petróleo en la cuenca neuquina.