Arcángel está con una grave condición de salud

En sus palabras, Arcángel comentó que desde hace una año batalla “con un corazón enfermo", y ahora le diagnosticaron una "supuesta mancha" en su cerebro. También añadió que se encuentra “pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida: la muerte. Pero tampoco me quisiera marchar tan joven”.