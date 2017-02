Arde Grido: sufrió cuatro robos armados en menos de un mes

Neuquén.- “Estábamos esperando que nos toque”, confesó una empleada de Grido tras el robo que sufrieron el jueves. En el último mes, cuatro heladerías de la cadena nacional fueron blanco de los delincuentes, que atacaron justo a la hora de cierre de los comercios.

Faltaban tan sólo tres minutos para bajar las persianas. Jonathan acomodaba las últimas cosas mientras uno de sus compañeros le servía un helado a un cliente, que se encontraba con su mujer y sus dos hijos. Pero todo cambió en apenas segundos. Un joven armado entró al local y, apuntándoles con un arma, hizo retroceder a todos los hombres hasta meterlos al depósito.

“Usted no se preocupe que no le va a pasar nada”, le dijo a la mujer que estaba con los pequeños. Ella permaneció inmóvil mientras se desarrollaba la escena. Una vez que llevó a los tres empleados y al cliente hacia atrás, el delincuente le dijo al encargado de la caja que le entregara la recaudación. “Dame la plata, dame la plata”, repetía una y otra vez, hasta que el joven abrió la registradora y extrajo una suma cercana a los 4000 pesos. Luego se llevó al menos tres celulares y “se fue caminando”, resaltó Jhonatan. Además, contó que pese a ser una zona céntrica, a esa hora no anda nadie por esa calle, como sí sucede en la Avenida Argentina.

Los empleados ya sospechan de una saña contra los locales de Grido. “Primero fue el de Rufino Ortega, después el de Illia, luego el de Santa Fe y ahora nosotros, todo en menos de un mes”, contó el joven, a la par que su compañera resaltó que los ladrones se iban acercando a donde estaban ellos, en Belgrano 180.

La modalidad es muy similar. Salvo en el ultimo caso, donde entró sólo un ladrón que se retiró caminando, en los anteriores hechos entraban dos personas, una de ellas con arma, y huían en moto. Todos los asaltos fueron entre las 00:30 y la 1, horario de cierre de las heladerías.

40.000 pesos en promedio se han llevado los ladrones de las sucursales atacadas.