Arde La Caldera: Nakis, preso por asociación ilícita

Según fuentes judiciales, Nakis es dueño de varias joyerías en la calle Libertad de la capital federal, además de una cueva financiera donde la barra lavaba dinero: cambiaba los pesos obtenidos tras cada jornada de partido por dólares. También se especula con que Nakis tendría un hotel alojamiento en sociedad con Pablo “Bebote” Álvarez -detenido desde el 27 de octubre por extorsionar al DT del club, Ariel Holan- a raíz de las escuchas que recolectó la Justicia.

“Ese lugar lo voy a comprar. Yo quiero que seas vos el que sea socio mío en eso. ¿Entendés?”, dice Nakis. Álvarez le contesta: “Pero yo no tengo un peso”. “Después arreglamos eso, papi, quedate tranquilo. Habría que mandar dos o tres muchachos para que digan: ‘no, nosotros somos la gente nueva del lugar. Somos los nuevos dueños’. ¿Me entendés? Para que no entre el personal que no tiene que entrar más”, responde Nakis. Esa fueron algunas de las frases que cruzaron el dirigente y el barrabrava.

4 millones de pesos había en una de las casas. La ministra de seguridad Patricia Bullrich indicó que en los allanamientos se encontraron armas y hasta 4 millones de pesos. Fue en la casa del barrabrava Roberto “el Polaco” Petrov, guardaespaldas histórico del presidente de Independiente, Hugo Moyano.

Seguridad de Moyano detenido

También fueron detenidos varios barras del club de Avellaneda, entre ellos Roberto “el Polaco” Petrov, quien es guardaespaldas histórico de Hugo Moyano y el nexo entre el presidente de la institución Roja y la barrabrava del club.

El Polaco recibió a los tiros a los efectivos del Grupo Especial de la Departamental de Moreno cuando fueron a detenerlo en su vivienda de Alvarez Thomas y Benito Juárez, de La Reja. En el enfrentamiento resultaron heridos el subinspector Juan Benítez y el oficial Maximiliano Cano Sosa. Ambos fueron trasladados fuera de peligro a un centro sanitario ubicado en el Acceso Oeste.

En cuanto a las sospechas sobre Moyano, indicaron que no está implicado en la causa, aunque es prematuro desligarlo. Julio Conte Grand, procurador de la provincia de Buenos Aires, aseguró que “no hay ningún elemento en la causa que vincule a Hugo Moyano con estas actividades”.

La denuncia fue impulsada en marzo de este año por Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide.