Argentina podría liderar la lucha contra el cambio climático

El estudio fue llevado a cabo por Climate Action Tracker (CAT), que incluye la participación de tres organizaciones abocadas a la acción climática. De acuerdo a sus conclusiones, nuestro país podría reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta un 94% por debajo de los niveles de 2014 para 2050 en tres sectores clave: “Argentina forma parte de la serie Incrementar, la acción climática que analiza las oportunidades de mitigación de la crisis climática para los países mientras los gobiernos consideran aumentar sus compromisos del Acuerdo de París y presentan sus estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de GEI, previstas para 2020”, explicaron los autores del reporte.

Las medidas para poder conseguir el objetivo propuestas en el trabajo son, entre otras, profundizar el desarrollo de códigos de edificación amigables con el ambiente, incorporar la movilidad eléctrica en el transporte público, impulsar con mayor fuerza las energías renovables y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural.

Los especialistas categorizaron como “altamente insuficientes” las metas presentadas de la actual administración nacional para cumplir con el Acuerdo de París, lo que despertó el repudio de funcionarios de la Secretaría de Ambiente: “Esta organización pone a la Argentina en comparación con países desarrollados y no diferencia las contribuciones comunes pero diferenciadas, por eso nos califica mal”. Esto significa que hace solo comparaciones numéricas respecto de los objetivos que se propusieron los países, pero no evalúa que los desarrollados tienen no solo mayor responsabilidad sino obligación de ayudar a que los emergentes puedan cumplir. “Nosotros estamos trabajando en estos sectores y en otros porque ya comenzamos analizar escenarios para los objetivos a largo plazo”, explicaron.

--> La absorción del suelo, amenazada

De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, el cambio climático puede reducir la capacidad de los suelos para absorber el agua en muchas partes del mundo. Esto podría traer severas consecuencias en la biodiversidad y ecosistemas.