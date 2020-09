“Se trata de mi tío, hermano de mi madre. Por la meningitis quedó con una discapacidad en el habla. Nueve años atrás sufrió una obstrucción intestinal, pero su salud siempre fue buena en términos generales. Ahora está atravesando su peor momento y no tenemos respuestas ni ayuda de nadie. No quedó más que instalarme con él para ayudarlo en todo y mantenerlo con vida”, expresó el enfermero Ariel López, en diálogo con LM Cipolletti.

Los primeros síntomas dieron cuenta de una amigdalitis purulenta (infección del tracto respiratorio), y recibió tratamiento con antibióticos que le recetaron por teléfono. Desde el segundo día Ariel se instaló en su casa para ayudarlo en todo lo que sea necesario.

“Tiene una neumonía provocada por Covid-19, y no tengo como más ayudarlo, necesita ser internado en una terapia, pero no lo quieren recibir por su edad”, contó.

Armó una internación en su casa para mantener con vida a su tío

Por sus años de trabajo en las áreas de terapias, Ariel cuenta con algunos recursos médicos y conocimientos, por lo que instaló una especie de internación intermedia en la habitación de la casa, lugar donde se encerraron hace una semana para evitar que el virus se propague a otros miembros de la familia. Allí convive él y su tío, y sólo recibe comida, medicación y elementos sanitarios con estrictos protocolos.

“La semana pasada hablé con el 109 pidiendo que lo vengan a hisopar, y hasta fui al hospital viejo a pedir que vengan a su casa porque no puede salir. Pero me lo negaron. Tuvimos que juntar los $8.300 con la familia para hacerlo de forma particular; y dio positivo. El cuadro se agravó con los días y tuve que suministrarle oxigeno con una máscara para que pueda mantener la oxigenación del cuerpo. Lo voy rotando para mejorar ese proceso, y ahora tiene un suero casero que lo hice usando una sonda colgando de un velador viejo. Pero dejó de comer y no tengo cómo alimentarlo, y está en un estado comatoso; apenas habla, no está del todo consiente. Lo que necesita es internación y atención médica urgente, para que, aunque sea, tenga una muerte digna que acá no le puedo brindar”, pidió su sobrino.

Dijo que lo vieron médicos en domicilio, y le dijeron que la internación en el hospital no se puede hacer porque la ocupación es total, y que cuando llamaron a privados y anunciaron que tenía PAMI, todos dijeron estar completos. Tampoco le dieron como opción la búsqueda de una derivación.

“Me dijeron que al ser un paciente añoso no lo pueden recibir para su internación. Por eso voy a hacer la denuncia en fiscalía, por abandono de persona. Yo sé lo que va a pasar, que va a morir, pero quiero que sea de una forma digna al menos. Acá me las rebusco como puedo, usando los materiales que tengo, pero no alcanza”, expresó.

"La burocracia mata; no puede ser que no atiendan urgencias sin antes llenar tantas planillas", dijo por las trabas en PAMI.

El paciente está con suero a través de una vía periférica con un goteo fisiológico que sólo sirve para mantenerlo hidratado, no alimentado, porque no se trata de líquidos ricos en proteínas.

“Tengo un kit que me lo armé yo, por ejemplo, cuento con una bolsa de ambu con reservorio para el oxígeno y válvulas. Está con máscara, pero necesitaría ser intubado, y acá en estas condiciones no lo puedo hacer. Tienen que internarlo. Tiene los músculos agotados, el desgaste por la neumonía que le provoca la falta de oxígeno en el cuerpo es impresionante. Como si fuera poco es casi imposible conseguir tubos de oxígeno, por más que tenemos recetas si no sos prestador, no te venden. Por suerte estamos consiguiendo gracias a amigos, pero no sabemos qué hacer cuando se termine en uno o dos días”, comentó el hombre.

Ariel insistió que para morir dignamente debe estar en un centro de salud, y que los profesionales médicos valoren si tiene que ser intubado o sólo estar con máscara de oxígeno, o casco hasta irse. “Esas son decisiones médicas, pero la resolución de todo esto es una respuesta de política sanitaria”, remarcó.

Dijo que en sus 33 años de profesión en el hospital Castro Rendón convivió todos los días con la muerte. “Hoy me toca a mí, y ver morir a un familiar es algo que no le deseo a nadie. Lo único que quiero que se sepa es que lo están abandonando, están seleccionando pacientes. Faltó y sigue faltando una planificación estratégica para combatir esto, que no es una guerra como dicen, sino un problema sanitario. Somos más que números”, reclamó.

LM Cipolletti consultó a la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, quien informó que se trata de un paciente de PAMI que el organismo no supo dar respuestas. Aseguró que hoy mismo el hospital lo irá a buscar y se hará cargo de prestar la atención sanitaria que corresponde.