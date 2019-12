Arriesgaron sus vidas para rescatar a un perro atrapado en un islote debajo del puente carretero

En diálogo con LMN, Claudio contó que todo comenzó el viernes por la tarde cuando se dirigía hacia General Roca para visitar a su familia. El tránsito estaba pesado y tuvo que parar la marcha del auto por algunos minutos, a metros del puente. Fue allí donde divisó a un perro de gran tamaño, recostado y sin moverse, pero tuvo que seguir camino. No obstante, la imagen quedó rodando su cabeza y no se pudo olvidar de lo que había visto.

Rolo, el perrito rescatado

Al día siguiente, decidió volver para ver si seguía allí, y así fue. “Le tiré unas piedritas, reaccionó y me miró. Le bajé comida con una soga, avisé al destacamento que está en el puente, a Defensa Civil, a Bomberos y después a la Policía. Vinieron para ver lo que pasaba, pero me dijeron que no podía hacer nada. En ese momento decidí bajar por un cruce en el puente ferroviario, le acerqué agua, le toqué las patas y noté que estaban quebradas. Estuve seis horas con él hasta que se hizo de noche”, detalló.

Una vez de vuelta en su casa, Claudio y su esposa María Clara armaron una publicación que compartieron en varios grupos de Facebook en busca de colaboración. Pasaron sólo algunos minutos hasta que los contactó un rescatista, Julio Almazo, quien se puso en campaña junto a su esposa, Ivana, para conseguir un bote y salvavidas y –de esta manera- salvar al perro.

Claudio y Julio se conocieron el día del rescate y ahora son como primos.

Finalmente, el domingo al mediodía Claudio y Julio lograron llegar hasta el islote y subir a “Rolo” (nombre con el cual bautizaron al animal) a un bote inflable. “La ida fue fácil, lo que se complicó fue la vuelta. El río estaba peligroso, había mucha corriente y el perro estaba muy inquieto, pero pudimos cruzar. El bote se pinchó, así que tuvimos que comprar otro y devolvérselo a la persona que lo prestó. El rescate duró alrededor de tres horas y finalmente lo pudimos llevar a VET365, donde nos estaban esperando”, detalló.

El veterinario le realizó varias placas y constató que las patas delanteras estaban quebradas y había sufrido múltiples golpes en todo el cuerpo. Además de brindarle los primeros auxilios, también lo castraron. Ambos matrimonios aportaron dinero para cubrir los gastos y, gracias a las proteccionistas de la localidad, lograron recaudar el dinero restante.

Rolo, el perrito rescatado

“Hoy (martes) ya lo vamos a ir a buscar y, por lo pronto, se va a quedar con nosotros en casa para que se recupere y ver cómo se lleva con nuestros perros, porque tenemos tres. Todos creemos que alguien tiró a Rolo del puente; el lugar en el que estaba indicaría que fue así, sino no tiene mucha explicación porque no se puede acceder por ningún lado, sólo cruzando el río. No obstante, lo importante es que el perro está bien y queremos difundir esta historia para que la gente tome conciencia”, concluyó Claudio.

