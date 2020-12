Arte prenatal para inmortalizar un momento único

Ahora que no se pueden hacer grandes festejos, o que las celebraciones son reducidas y los invitados no llegan a contarse con los dedos de las manos, hay que buscar otras maneras de atesorar momentos. Quien hubiera dicho que el recuerdo de un embarazo podía transformarse en una hermosa pintura sobre la panza. Pero es así: el belly painting o maquillaje prenatal es una alternativa que se impone, y en Neuquén, la emprendedora Cecilia Troncoso Teker es una verdadera exponente.

“Por ahí ahora no se pueden hacer baby showers pero sí dejar hermosos recuerdos de esos momentos únicos”.

Ella es una creadora que se toma una buena parte del tiempo en producir el diseño; de hecho, lo boceta unos días antes para saber si las personas están conformes. “Yo puedo sugerir, pero ellos me van diciendo lo que quieren; porque no se trata solo de un dibujo en la panza, sino de algo significativo que representa una parte de sus historias”, afirma.

Cecilia Troncoso Teker claudio espinoza

Así, con dedicación, minuciosidad y amabilidad, Ceci logra diseños hermosos que tienen a los bebés como protagonistas. “La mayoría de los dibujos son de los bebés realizando alguna actividad que incumbe a la vida familiar o a sus gustos”. Los trabajos pueden tomar hasta cuatro horas, entre la obra en sí misma y los adicionales por los protocolos de sanidad. “Con una amiga y colega de la provincia de Salta, después de habernos capacitado e investigado, armamos un protocolo para realizar maquillaje artístico infantil que está para descargar de manera gratuita para todos los pintacaritas del país que lo necesitan; sólo requieren de la aprobación en su respectivo municipio para poder ser implementado”, explica Cecilia. Desinfección antes y después de cada arte, esponjas que no se reutilizan, pinceles y sillas que se desinfectan; un extra de productos para la desinfección: “Todos estos esfuerzos, la salud los vale”, sintetiza la mujer.

Cecilia Troncoso Teker claudio espinoza

Los dos polos de la pasión

En su rutina diaria, además de ser emprendedora, Ceci es mamá, compañera y tiene otro trabajo. “Trabajo en el área contable del ISSN, dos cosas totalmente diferentes; por un lado, la precisión exacta que requieren los números, por el otro, toda la creatividad puesta al servicio del arte; pero dos cosas que amo”, dice.

Con el body paintiing y los pintacaritas, comenzó motivada por un curso que iba a tomar y que se suspendió. También por el aliento de su mamá, que le regaló el primer set de maquillajes para que se animara a más. Después de eso no frenó más, y hasta hizo cursos presenciales en Estados Unidos, pintó en un hotel de Disney y dio clases magistrales por el canal Fava.tv, una señal internacional dedicado a este arte. “Si bien pinto sola, no lograría nada de esto sin el apoyo de mi familia. Mi marido me banca con todo el apoyo logístico, las nenas me hacen de modelos, mis sobrinos igual, realmente son un sostén muy importante para poder realizar mis sueños”, finaliza.