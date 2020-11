Arturo Puig: "estuve tres años muy duros sin laburo"

“ ¿Cómo ves los 26 años de Grande, Pá? ”, quiso saber Juana Viale este domingo al preguntarle a Puig sobre cómo vivió semejante popularidad y Arturo respondió con la sinceridad que lo caracteriza. “ Todavía me siguen llamando ‘Grande, Pá ’. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, fue maravilloso ese éxito tremendo con 60 puntos de rating, que lo veía todo el país”, comenzó diciendo.

Pero, luego contó que no todo fue “brillante”. “Terminó el programa Grande Pá, después de cuatro años (en la pantalla de Telefe) y estuve tres años sin laburar. No sonaba el teléfono y yo decía ‘¿qué pasa?’ De a poco me di cuenta de que había quedado tan identificado que, de golpe, pensaban en mí para un personaje y decían ‘pero si es el padre tan bueno’”, rememoró.

Sin embargo, el teatro fue el lugar donde logró encontrar un papel distinto al cual estaba identificado con Grande Pá. “Me salvó que me llamaron para hacer la obra Cristales rotos, que era la última obra de Arthur Miller, con un personaje totalmente diferente”, recordó Arturo Puig.

ARTURO PUIG.jpg Arturo Puig, protagonista de Grande Pá.

Hace unos meses, Arturo Puig habló sobre la posibilidad de que se realice un remake de la exitosa ficción. El actor reveló cómo se imagina hoy la historia de un padre y sus tres hijas, quienes con frecuencia lo ponían en situaciones incómodas, divertidas o emotivas. “Si la hicieran de nuevo no sé quién haría mi papel. Hay varios jóvenes que lo pueden hacer tranquilamente, por suerte son muchos los que están muy bien como para hacerlo perfecto”, afirmó.

Todos los miércoles a las 9 de la noche sonaba la cortina característica y la familia se reunía alrededor del televisor para ver cómo Don Arturo (Arturo Puig) con la ayuda incondicional de María (María Leal) renegaba, cuidaba y adoraba a sus tres hijas Jose (Nancy Anka), Angie (Julieta Fazzari) y Flo (Gabriela Allegue), en Grande Pá.

Con respecto a cómo quedó la relación del elenco de Grande Pá, cabe mencionar que los chancles jamás perdieron la amistad que las unía y siempre se siguieron viendo con Arturo y María Leal, quien era también pieza fundamental de la tira. Hoy con la modernidad tienen un grupo de WhatsApp en donde están las cuatro y, hasta antes de que se iniciara la pandemia, se juntaban dos veces por mes a comer.