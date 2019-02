Asesinó a 90 mujeres y después hacía sus retratos

El FBI pidió el martes ayuda al público para identificar a las víctimas a partir de estos rasgos. Uno de los dibujos, por ejemplo, muestra a una mujer blanca de ojos verdes y pelo marrón de entre 20 y 25 años, asesinada en Maryland en 1972. Otro es el de una mujer negra de entre 23 y 25 años con los labios pintados de rojo fuerte y aros del mismo color. Fue asesinada en 1984 en Georgia y se cree que podría ser una estudiante universitaria. “Esperamos que alguien -algún familiar, antiguo vecino, amigo- pueda reconocer a la víctima y proporcione alguna pista que ayude a las autoridades a la identificación”, comentó Shayne Buchwald, vocera de FBI, en un comunicado. “Queremos devolverles a estas mujeres su nombre y a sus familias las respuestas que tanto han esperado. Es lo menos que podemos hacer”, agregó. Según la vocera de FBI, los dibujos de Little son tan detallados que permitieron resolver tres casos en todo Estados Unidos. Por ejemplo, en Maryland se usó la descripción del hombre para resolver el asesinato de una mujer que nunca había sido identificada, otro dibujo ayudó a resolver el asesinato de una mujer en Arkansas, ocurrido en 1984.

Bandera: en un dibujo, que dice Mary Age, una mujer aparece con una vincha celeste y blanca.

Una persona del Departamento de Policía de Pascagoula aseguró a investigadores que Little tiene memoria fotográfica, lo que le permite recordar detalles de sus asesinatos. Si se confirman los 90 casos confesados por Little, se convertiría en el mayor asesino serial en Estados Unidos. Hasta ahora el que había dejado más víctimas era Gary Ridgway, conocido como el “asesino de Green River”, condenado por 49 homicidios, que cumple una cadena perpetua en el estado de Washington.

Little fue detenido en un refugio para indigentes en Kentucky en 2012 y trasladado a California por una acusación por drogas. Luego se lo vinculó a varios asesinatos en Los Angeles y fue condenado en Texas. El asesino creció en Ohio, abandonó la secundaria y vivió una vida nómade en la que robaba cosas en tiendas o cometía hurtos para comprar alcohol y drogas, según el FBI.

90 crímenes confesó Samuel Little

en mayo pasado Little confesó haber matado a más de 90 personas y entonces autoridades en varios estados de estados unidos comenzaron a reexaminar algunos de los casos no resueltos que podrían estar vinculados a este asesino. al parecer, los crímenes de Little no causaron tanta conmoción porque no se enfocó en una zona o ciudad, sino que asesinó a mujeres -a las que estrangulaba- en 16 estados.