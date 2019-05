Asesinó a su beba porque lloraba durante un partido

El homicida, identificado como Pedro Favela Salgado y de nacionalidad mexicana, mató a su pequeña, llamada América Salgado, porque su llanto le impedía ver el encuentro entre las Águilas y Veracruz correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX del fútbol mexicano. Según los reportes de la Policía, Favela Salgado admitió a los agentes que, desesperado por el incesante llanto de la menor, la sujetó con fuerza y la sacudió tomándola del rostro, después dejó a la menor en la sala de estancia y se dirigió a su habitación para continuar viendo el partido. Una vez finalizado el juego, regresó a la pieza y se percató de que la pequeña América ya no respiraba. No conforme, Pedro no llamó al 911 y decidió llamar a su esposa, Michelle Gutiérrez, a quien le mintió y le dijo que la menor se había caído del carrito.