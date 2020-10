Así estará el tiempo durante lo que queda del finde largo

Para el feriado de mañana lunes, el día se presentará algo nublado por la mañana pero se irá despejando hacia la tarde. La temperatura máxima será de 27º C y la mínima será de 2º C.

Las máximas previstas para el próximo martes podrían treparse a los 33º C, de no variar el pronóstico, se convertiría en el día más caluroso en lo que va de esta primavera. En tanto que las mínimas podrían variar de los 5º C a los 11º C.

Este buen tiempo, soleado y primaveral continuará el miércoles y jueves aunque con el avance de períodos ventosos. Si bien el miércoles predominará el tiempo soleado, con una máxima de 22ºC y una mínima de 4º C, comenzarán a sentirse sobre la región ráfagas de 44 km/h.

Según la AIC, el jueves continuará el día soleado pero el viento se intensificará alcanzando los 26 km/h con ráfagas anunciadas de 60 km/h. Al día siguiente se esperan algunas precipitaciones, estará inestable, aunque la temperatura máxima podría ubicarse en 32º C mientras que la mínima rondaría los 13º C. En tanto que el viento disminuirá a unos 17 km/h y las ráfagas descenderán a los 41 km/h.