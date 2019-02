Tras obligarlos a ingresar a la oficina, a uno de los empleados del lavadero le dan varios golpes entre piñas y patadas. De hecho, cae al suelo y ahí lo van a seguir golpeando. En el video se lo ve a Cury increpando enfáticamente a los trabajadores del local donde asegura que le robaron.

Si bien el letrado de la Uocra aseguró haber radicado la denuncia, desde fiscalía salieron a desmentirlo: “no hizo la denuncia aunque sí sabemos que hubo intervención policial”, confió una fuente del Ministerio Público Fiscal que confirmó que el 25 de marzo se le formularan cargos a Cury por privación ilegal de la libertad, lesiones, amenazas y hurto. También será acusado José Raúl Ampuero, miembro de la banda narco de los Santana.

El abogado, que ya designó defensor y fue notificado de la acusación que se le formalizará, explicó en LU5 que: “Me roban, se ríen de mí y encima me acusan. En esa filmación que hay, yo no agredí a nadie ni hice nada indebido, solo pedí que me devuelvan lo mío”.

Respecto de su reacción patoteril explicó: “Fue un momento de calentura. Yo cuando fui al otro día sabía que había cámaras en el lugar, pero no me importó porque yo quería recuperar mis cosas y no tenía ningún problema que me vieran ahí. Fui con cinco personas porque el día anterior ellos eran seis y me habían tratado de manera agresiva”, aclaró.

Por último, Cury afirmó que “cuando no hay justicia de parte del estado hay acciones privadas. Pasa que la justicia cree que somos solo un legajo y no les dan importancia a las personas”, remató el abogado.