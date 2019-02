El 10 de enero pasado al mediodía, el letrado llevó su auto al lavadero El Brillo, ubicado en calle Illia y Río Dulce, en el barrio Santa Genoveva. En la gaveta del vehículo dejó 17 mil pesos y cinco anteojos de sol. Cuando regresó a retirar el auto, ya no estaba el dinero y faltaban tres pares de lentes. De inmediato reclamó sus cosas, pero como negaron todo lo notificó a la Policía.

Un móvil llegó al lugar y en paralelo entró una moto al lavadero, que salió en cuestión de minutos, presuntamente con las cosas robadas, según explicó el letrado.

Al día siguiente, Cury regresó al lugar acompañado de cinco personas para reclamarle al dueño lo robado y cuando accedieron a las cámaras de seguridad del lavadero advirtieron que había unos 50 segundos donde se perdía la imagen.

Alfredo Cury admitió el episodio y se arrepintió de su reacción desmedida. Ahora será acusado por privación ilegal de la libertad, lesiones y amenazas.

Uno de los hombres que acompañó al abogado tuvo un entredicho con uno de los trabajadores del lavadero y terminaron a los golpes. Cuando se retiraron del lugar, hubo frases amenazantes y esto derivó en que la fiscalía iniciara una actuación de oficio.

“Yo actué mal, pero con la gente que me manejo, si no te hacés respetar, te toman de estúpido. La Policía actuó mal y la fiscalía me hace una causa a mí que me que robaron”, dijo Alfredo Cury, el abogado de la Uocra será acusado por la fiscalía.

De la investigación surge que uno de los cinco hombres que llegaron con Cury al lavadero tenía un cuchillo y obligaron a todo el personal a ingresar a la oficina donde a los gritos y golpes les exigían la devolución de dinero y los lentes.

A uno de los trabajadores lo golpearon y, cuando se retiraron, tiraron todo el dinero de la caja registradora, se llevaron el celular del encargado y amenazaron con hacerles lo mismo en sus casas.

$17 mil es el monto robado, además de tres anteojos de sol

La investigación por el robo lo lleva adelante la fiscalía de robos y hurtos. Cury explicó: “Dejé el dinero en el auto porque confiaba en la gente del lavadero donde lo llevaba siempre”.

LEÉ MÁS

Indignante: usan a los hijos de pantalla para robar una moto en pleno centro

Estacionó frente a la empresa, se fue a trabajar al campo, y su auto apareció incendiado