A partir del 1º de octubre, el municipio dispuso que ante un caso positivo entre el personal de un local comercial, ya no se deberá 24 horas para su desinfección sino que se redujo a 6 horas de desinfección y otras 3 para ventilación de las instalaciones.

“Me llaman a las 19.45 que le dan los resultados, desinfectan a la noche con las horas de ventilación, y al otro día abren. Esta es una medida que nos enteramos un día después. Tenemos que decirles a los compañeros que nosotros no participamos de esa decisión”, aclaró.

Fernández dijo que los delegados de los supermercados y grandes superficies le transmitieron su preocupación ante el asueto municipal del viernes, medida que no se declaró extensiva a los comercios. “Tenemos lugares donde no piden documentos porque la gente cada vez se le enoja más. Me pasó en un súper chino, que ante mi consulta, el cajero me dijo que las ordénenos de arriba era que no tenía que pedir documento”, ejemplificó.

Ante los llamados y reclamos que recibieron en el CEC por esta nueva normativa, se vieron en la necesidad de aclarar que no tienen poder de aplicación para la prevención contra el coronavirus.

“Esas normas son dictadas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales y en Neuquén son fiscalizadas por la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de Neuquén”, señalaron a través de un comunicado de prensa.

Además, indicaron: “Somos absolutamente ajenos a esas medidas y los consecuentes controles. Cuando tomamos conocimiento sobre nuevos casos, nuestra entidad sólo se limita a trasladar esta situación a la oficina de Comercio Municipal”.

Casos

El secretario Gremial del CEC aseguró que entre lunes y martes se confirmaron 17 nuevos casos positivos de Covid-19, con 3 ó 4 aislados, entre el personal de distintos establecimientos comerciales.

“Seguramente habrá muchos más que no nos enteramos. Ayer se confirmaron seis por los nuevos tests si no recién se le daban los resultados a los siete días. El problema es que si no le ponen los controles termina siendo nada. La gente sigue saliendo y participando de fiestas clandestinas”, se lamentó.

Fernández pidió por controles efectivos y por el acompañamiento de la fuerza pública para que esté en los accesos de los locales comerciales.

“Parece donde somos un país donde cada provincia y municipio tiene un protocolo distinto. Este tipo de medidas atiende a un sector y deja al otro expuesto, son cosas que no se entienden”, deslizó en alusión a los asuetos.

Al tiempo que agregó: “Queda a criterio de la gerencia de cada local el cumplimiento del cupo de gente dentro de los supermercados, hay gerentes humanos que lo cumplen y otros que no les importa porque no hay control”.