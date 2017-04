“Peligra porque estamos transitando 17 de abril, a un mes de haber firmado el acuerdo salarial, atado al ITC, que desde el 3 de abril está en el escritorio del ministro de Economía, Norberto Bruno, y que se comprometieron de publicarlo hace días y nunca lo hicieron por lo que entiendo que hay un intento de manipulación”, dijo esta tarde en declaraciones a LU5 el secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo.

E indicó que “a dos días de cierre de la liquidación de sueldos, no se publico el ITC no se conformó la comisión para ver cómo se va a aplicar en los más de once escalafones que tenemos representación”.

El titular de ATE dijo que “hay una desidia y una intencionalidad de no avanzar” y que mañana en conferencia darán más precisiones. “Ya lo habíamos advertido, nos empujan a una situación de conflicto al no aparecer una respuesta”, agregó.

Quintriqueo dijo que convocarán a los trabajadores a realizar medidas de fuerza porque no se cumplió de parte del Gobierno. El lunes lo resolverán en el plenario de secretarios generales.