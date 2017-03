ATE anticipó su rechazo a una propuesta salarial única

Neuquén

El gobierno provincial recibirá hoy a los gremios, con el objetivo de acercar posiciones respecto de una recomposición salarial, la cual, según se indicó desde el propio Ejecutivo, será “integral”, es decir, para toda la planta estatal y no por sector. Ayer, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, anticipó su rechazo a esta modalidad. “Quien elaboró una propuesta unificada no tiene noción de lo que está discutiendo. Hacer este ofrecimiento sobre 22 escalafones es inaplicable. La única forma de ser unificado es una suma única y en negro, y eso no es lo que queremos”, advirtió en declaraciones radiales.

El dirigente gremial afirmó que este planteo busca “asegurar el rechazo de la oferta” y analizó que “es poco creíble que digan que el fin de semana largo trabajaron, cuando en 40 días no hicieron una propuesta económica para llevar a la mesa de diálogo”.

El encuentro de hoy será clave de cara al comienzo o no del ciclo lectivo, en lo que será la cuarta reunión paritaria entre el Ejecutivo (cuya cabeza en la negociación es el ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido) y el gremio docente ATEN. A esa mesa paritaria se sumarán también ATE, UPCN y Viales, en representación del resto de la planta estatal. Se estima que las reuniones, por separado, serán a partir del mediodía.

40 por ciento de aumento pretende el gremio ATEN. Esto fue rechazado de plano por el gobierno provincial en el último encuentro paritario. Los docentes, al igual que ATE, Viales y UPCN, se sentarán a una nueva mesa de negociación.

Oferta

El lunes, la ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni, informó sobre la elaboración de esta propuesta “integral”, bajo el argumento de que deben contemplarse todas las herramientas en conjunto, como el presupuesto, los índices de inflación y el poder adquisitivo.

Además, desmintió que no se haya llevado una respuesta frente al pedido de los docentes. “En la última reunión con ATEN lo que expresamos claramente es que no estamos en condiciones de dar un incremento salarial del 40 por ciento. Ahí dimos una respuesta”, apuntó. “Y lo que corresponde es que en una mesa, con todos los sindicatos, podamos llevar una propuesta integral, donde se contemplen todas las variables”, explicó.

Lo que ayer explicó una fuente del Gobierno es que esa propuesta unificada no implica algo igual para todos los sectores (ya que depende del escalafón y del valor punto de cada área del Estado), sino que lo que se busca es dar un tratamiento igualitario en cuanto al porcentaje de incremento.