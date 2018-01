ATE arremetió con insultos en un acto del Gobierno

Mientras la actividad oficial se desarrollaba en el patio del salón del Auditorio, donde se entregaron vehículos para el sector Salud, los estatales que ya habían iniciado una protesta a escasos metros, en Belgrano y Santiago del Estero, aparecieron detrás de las rejas y comenzaron a agraviar a los funcionarios mientras estos pronunciaban sus discursos. Entre ellos estaba el secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, cuya presencia en el lugar se debió al pedido de revisar algunas liquidaciones erróneas en los sueldos de diciembre respecto de los descuentos por días de paro.

“Es una falta de respeto, en el marco de la libertad de expresión hay formas para hacerlo, y rechazo enérgicamente la expresión de la violencia porque tienen una reunión a las tres de la tarde (encuentro por el convenio colectivo de Salud) y porque lo que están reclamando es un acto de incoherencia, ya que es algo que firmaron en el obispado en diciembre”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez, al ser consultado sobre el tema una vez que finalizó el acto.

El mandatario se refería al acta que suscribieron los gremios, en el que aceptaban que los días de paro no trabajados se iban a descontar de los sueldos. Sin embargo, Quintriqueo explicó que esas quitas se hicieron, en algunos casos, con trabajadores que estaban de licencia por enfermedad. Y se quejó de que no los atendiera ningún funcionario. “Esto no da derecho a hechos de violencia, que repudio enérgicamente, porque este es un gobierno de puertas abiertas, cercano y que tiene la bandera del diálogo y que hay que levantarla con coherencia: el escucharnos y el peticionar y que cuando hay un límite, no se puede utilizar la violencia verbal”, señaló Gutiérrez, y apuntó a Quintriqueo: “Es una expresión más del mismo dirigente que forma parte de un proyecto político nacional. No es una lucha sindical. Hay tiempo para las elecciones, en el medio no puede ser que el paréntesis sirva para generar expresiones violentas, físicas o verbales”.

Respecto de la mesa paritaria del lunes, el ministro de Desarrollo, Mariano Gaido, no precisó si el Gobierno va a llevar una propuesta, pero ponderó la mecánica de actualizar salarios en base a la inflación.