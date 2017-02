ATEN Capital pica en punta y quiere un plan de lucha

Neuquén

La secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, aseguró que ya hay fecha para las asambleas: está programada para el próximo 23 de febrero.

Los temas a tratar serán la discusión por el aumento salarial, de no más del 17%, y el pleno funcionamiento de las paritarias nacionales; también se hablará sobre el retraso de obras escolares provinciales de cara al inicio del ciclo lectivo.

En este contexto, hoy a las 15 el gobernador Omar Gutiérrez se reunirá en Buenos Aires con sus pares para definir un posición respecto de la paritaria nacional y la incidencia sobre los salarios de los maestros.

“El Gobierno está incumpliendo con las promesas que hicieron para terminar con las obras escolares a tiempo”. Angélica Lagunas Secretaria general ATEN Capital

El 18 de febrero se realizará un encuentro de docentes en Cutral Co, donde no se tomarán medidas definitivas pero creen que se podrá entablar un diálogo productivo, mientras que el 21 de febrero, ATEN Capital formará parte de una reunión de delegados para hablar sobre su plan de lucha. En cuanto a los edificios escolares, Lagunas comentó que las aulas y jardines que iban a ser construidos antes de que empezaran las clases aún no están listas y aseguró que tampoco se pasó de la etapa de licitación.

Por otra parte, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, comentó que ellos aún no tienen fecha para las asambleas pero que para el 18 d e febrero, en el encuentro de trabajadores de la educación de Cutral Co, esperan poder decidirlo.

En esa misma línea, dijo que asistirán a una marcha nacional donde reclamarán que se garantice el cumplimiento de las paritarias nacionales y el aumento de salario sin un techo definido.