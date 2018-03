ATEN espera con otro paro una nueva oferta salarial

El sindicato de los maestros se movilizó por el centro de la ciudad, desde el monumento a San Martín hasta la Casa de Gobierno, donde se realizó un acto. Antes, la columna marchó por Avenida Argentina y al llegar a la esquina con Roca se escucharon cánticos contra el intendente Horacio “Pechi” Quiroga. Los docentes reclamaron la falta de convocatoria para una nueva negociación salarial, tras el rechazo a la propuesta oficial realizada hace dos semanas de prorrogar el acuerdo de 2017 por un trimestre, es decir, actualizando los haberes en base al índice de inflación.

El Ejecutivo, a través del gobernador Omar Gutiérrez, dio a conocer días atrás en un informe que de 2013 a la fecha el salario docente aumentó un 13% por encima del índice de precios al consumidor, y criticó que el gremio de los maestros no acepte el acuerdo al que sí arribaron los otros sindicatos estatales.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, aseguró que los datos dados a conocer por Gutiérrez no son ciertos. “Los salarios no le ganaron a la inflación, en promedio en el país perdimos 1600 pesos y Neuquén está en ese número”, destacó. “Una cuestión posible para discutir es extender la actualización a todo el año, pero no abandonamos nuestra solicitud de la recuperación del salario. Si el Gobierno está dispuesto a mejorar la oferta, nos sentaremos en una mesa, pero queremos una recomposición de lo perdido”, dijo. El dirigente sindical señaló que también se debe resolver la cuestión del transporte en el interior, ya que aseguró que hay más de mil alumnos que se quedaron sin este servicio.

Ayer el sindicato se movilizó a Casa de Gobierno donde se hizo una permanencia. Hoy se realizarán las asambleas.

“La mayoría acepta la propuesta que se hizo”

La ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni, afirmó ayer que “para la mayoría de los docentes la discusión salarial está saldada” y basó este argumento en que, según el Gobierno, la adhesión al paro docente fue del 34,2%. “Los dirigentes sindicales tienen una posición política partidaria de confrontar con Nación que no coincide con lo que piensan los más de 15 mil docentes que están trabajando. Hay que profundizar la propuesta y hablar de la agenda 2018”, señaló.

“La gran mayoría está comprendiendo que la propuesta vale la pena y por eso regresaron a las aulas. El gremio sostiene esta medida por el pedido de una paritaria nacional”, dijo Storioni al analizar el conflicto.

“Tenemos que focalizarnos en la provincia, ello quieren confrontar con la Nación y la realidad es que la situación de hoy, con la disminución de la adhesión al paro, se da porque los colegas entienden que la propuesta es valiosa y que por eso los otros sindicatos la aceptaron”, sostuvo.

La ministra advirtió, no obstante, que la posibilidad del diálogo “sigue abierta”, pero reiteró que, según su visión, para “la mayoría de los docentes lo salarial está superado. Hay que empezar a tomar decisiones y escuchar a quienes están en las aulas”.

Plottier acordó obras para escuelas

El intendente de Plottier, Andrés Peressini, firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Economía e Infraestructura para algunas reformas en las escuelas, con eje en la 60, donde se finalizarán las obras de los baños.

“Nos comprometimos el fin de semana del 31 de marzo y domingo 1 de abril a trabajar en la escuela, en mejorar la imagen, tanto interna como externa, poda de césped, arreglar un portón de acceso y los juegos del lugar”, dijo el intendente. Desde Mantenimiento Escolar se informó el cambio de vidrios, rejillas, chapas del zoom y reparación puertas.

