ATEN hace paro y rechaza la evaluación Aprender

No es la primera vez que los docentes se oponen a la aplicación del plan, ya que el año pasado también intentaron frenarlo, aunque no lo lograron. Se concluyó que los conocimientos en matemáticas no eran suficientes en las escuelas.

“Se resolvió rechazarlo con un paro y una movilización el próximo 7 de noviembre”, dijo Guagliardo.

El dirigente señaló que desde el sindicato no comparten la finalidad del plan, ya que consideran que se trata de una evaluación que no contempla los factores socioeconómicos, regionales, familiares y educativos de los alumnos. “Es una prueba multiple choice que se les va a proponer a jóvenes de todo el país”, explicó el dirigente.

La ministra de Educación, Cristina Storioni, detalló en declaraciones radiales que se trata de una jornada normal en la que los chicos que cursan sexto grado en la primaria y quinto año de secundaria, serán evaluados, mientras el resto de los cursos desarrollan sus actividades normalmente. “No hay suspensión de actividades en ningún nivel”, indicó.

Storioni no convalidó las medidas de fuerza y dijo que con la evaluación Aprender los alumnos pueden hacer valer sus derechos.

Otros reclamos hacia el Gobierno

Piden la paritaria

ATEN le solicitó al Gobierno que cumpla con el acuerdo que firmaron en abril y lo llame a paritarias y el plus salarial de 2000 pesos a los jubilados.

Tampoco el Enseñar

Marcelo Guagliardo también cuestionó el operativo Enseñar. Se trata de la misma evaluación aplicada a docentes que estudien en los institutos de formación docente.