El dirigente explicó que su pedido será de continuar con el acuerdo de actualización trimestral según la inflación ya que permitió “compensar el proceso de inflación que afecta fuertemente a los trabajadores”.

“Pero eso solo no alcanza, hay otros temas pendientes para los que vamos a pedir respuestas. Los retoques al escalafón docente, la necesidad de resolver la movilidad de los compañeros que se trasladan de una localidad a otra. Hoy el alto precio de la nafta genera que muchas suplencias no se puedan cubrir y que en muchas escuelas del interior no haya continuidad de clases”, expresó.

Guagliardo se mostró expectante de una próxima convocatoria, aunque recordó que ya hace 20 días habían presentado un pedido de negociación salarial.

La idea del gremio es que se concrete esta negociación con anticipación al inicio del ciclo lectivo, lo que permitiría que las clases comiencen sin paro.

“Hasta hoy no tuvimos respuestas. Pero el gobernador en uso de sus facultades adelantó las elecciones, entonces yo creo que debería también adelantar la convocatoria a la organización sindical”, manifestó el gremialista.

El dirigente sindical expresó su reclamo de que en el 2019 no se repitan las “nefastas” experiencias de los últimos tres años, donde “por falta de respuesta del Gobierno” las clases no pudieron comenzar en término.

“Teniendo en cuenta que el gobernador el 9 de enero tiene que tomarse licencia necesitamos una convocatoria anticipada”, reiteró Guagliardo, quien además adelantó que pedirán que no se le descuente al impuesto a las ganancias a los docentes que “cobran un poco por encima de lo que es la canasta familiar”.

Antes de concluir el dirigente docente destacó que ATEN “no va a mermar su capacidad de lucha por ser un año electoral”.

“Esperemos que en 2019 el gobierno provincial y también el gobierno nacional asuman su responsabilidad para que los niños puedan empezar las clases el primer día”, concluyó.