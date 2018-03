ATEN se manifiestó en los puentes en otro día de paro

“El gobierno no solo no ha dado respuesta salarial a los trabajadores de la educación, sino que no ha resuelto ninguna de las otras problemáticas presentadas”, indicó a LMN Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital, en medio de la actividad.

Cerca de 300 personas repartieron los volantes que expresaban la demanda salarial, y exigían mejoras para los presupuestos de mantenimiento de los establecimientos educativos, la creación de más cargos docentes y un aumento en las partidas de refrigerios para las escuelas públicas.

En esta oportunidad el gremio docente se presentó dividido en el reclamo. La rama capitalina se encontraba en el puente con dirección a Cipolletti, y por su contracara estaba concentrado la rama de ATEN provincial, junto al gremio de docentes privados SADOP.

Embed

La dirigente sostuvo que la volanteada, que se extendió hasta las 13 horas, si bien retrasó el tránsito fue un intento de dialogar con la comunidad. "Es importante para que la gente pueda entender que el responsable no somos nosotros, sino el gobierno provincial”, comentó.

Estas medidas quedaron establecidas el domingo en el plenario realizado en la ciudad de Zapala, en la que además del paro de 24 horas de esta semana, se ratificó otro de 48 horas para la semana próxima.

El miércoles 4 de abril se realizará una marcha y el 5 será jornada de asambleas en los colegios de toda la provincia, para establecer cómo seguirán las medidas de fuerza en caso de no contar con una propuesta del ejecutivo provincial.

Lagunas anticipó que hasta el momento no han tenido ningún contacto de parte del gobierno para resolver la situación. El ejecutivo declaró días atrás que intentará fijar por decreto el acuerdo paritario de este año.

El paro de la semana que viene coincidirá con un nuevo aniversario del asesinato del docente Carlos Fuentealba, del que se cumplirán once años.

LEÉ MÁS

Omar Gutiérrez: "Los docentes que no trabajen van a tener el día descontado"

El Ejecutivo ratificó que está "cerrada" la negociación salarial con los docentes