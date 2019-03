Susana Delarriva, secretaria adjunta del gremio, sostuvo que “el reclamo no es de hoy. Vinieron aquí las comunidades educativas. El compromiso del gobierno fue dar respuestas a cada uno de los problemas de todas las escuelas vía Consejo Provincial de Educación.

Y agregó: "Para el 12 de marzo al menos 30 escuelas no estaban en condiciones. Solucionan un problema y al otro día aparecen otros".

El incidente tuvo lugar esta semana en la escuela ubicada en Perticone al 1800, donde una maestra resultó herida tras la caída de una placa del cielorraso del baño.

Se trata de un baño de paso el que usó la docente, que está también habilitado al uso de alumnos por lo que añadió que "el accidente ocurrió sobre la espalda de una compañera pero tranquilamente podría haber sido sobre cualquier niño o niña".

La dirigente docente recalcó que "si el gobierno no pone los recursos económicos, esto puede pasar en cualquier escuela. Llamamos a no naturalizar, todos queremos los niños adentro del aula”.

Más temprano, el secretario general de ATEN Capital, Ariel Pino, señaló que "sabemos que el acatamiento al paro es muy alto en toda la provincia y acá en Neuquén, está en el orden del 90%".

Pino sostuvo que "este paro no sólo es para acompañar a la docente sino para visibilizar otros reclamos como el de los talleres EPET 8 que están muy complicados en términos de mantenimiento; las obras no terminadas del IFD N° 12, el jardín no terminado de la escuela 366; e incluso hay algunos secundarios que no están recibiendo alumnos porque no tienen vacantes".

El gremio ATEN confirmó un paro y movilización para el próximo jueves 4 de abril, al cumplirse doce años de la muerte del docente Carlos Fuentealba. La concentración será desde las 10:30 en el monumento al general San Martín.

