ATEN se reunió con el Gobierno y fueron a cuarto intermedio

"Había quedado pendiente rever unas cuestiones del escalafón docente y también el reconocimiento del material didáctico que usan los docentes", indicó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo. Según expresó, el gobierno pidió un cuarto intermedio para el próximo martes para dar respuesta a estas demandas.

aten reunion ATEN y el Gobierno mantiene la primera reunión de 2020. Prensa ATEN Provincial

El incremento salarial no fue discutido en esta instancia y tampoco hay fecha definida para ello. "ATEN quiere empezar las clases el 2 de marzo. Esperamos que este año se rompa el hechizo y se inicie con normalidad aunque no sea un año electoral", ironizó el dirigente, quien aclaró que "hasta el momento, ningún año que no es electoral se empiezan las clases con normalidad".

La semana pasada, Guagliardo dijo que el inicio de clases no está confirmado en la provincia y manifestó: "Dependerá de cómo se avance el diálogo en las siguientes semanas". Además, destacó que "un hecho importante" la mesa de diálogo nacional que abrió el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

En los últimos años, el gremio docente y otros sectores del Estado acordaron con el gobierno la aplicación de actualizaciones automáticas de manera trimestral y en base a un promedio del Índice de Precios al Consumidor neuquino, el de Córdoba y el que mide el INDEC.

