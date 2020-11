Atención empaques, Senasa cambió la forma de hacer las inspecciones 

- Este año cambia la forma en que se realiza la reinscripción de empaques y frigoríficos, ¿no?

Si. Lo que cambió respecto del año pasado tiene que ver con las metodologías que vamos a usar para las inspecciones en lo que llamamos reinscripción. Comúnmente los empaques, entre los meses de noviembre y diciembre, están acostumbrados a presentar los requisitos documentales y se les realizan las inspecciones para la rehabilitación. Las inscripciones duraban hasta el 31 de diciembre.

- ¿Cuál fue el cambio?

El cambio de metodología es enfocarnos en las inspecciones en proceso con lo cual se van a inspeccionar a los establecimientos pero no necesariamente entre los meses de noviembre y diciembre.

Nos referimos a los establecimientos que el año pasado se inscribieron o reinscribieron correctamente y vinieron cumpliendo a la fecha con todos los requisitos que implica la Resolución número 48 de SENASA.

La metodología va a ser diferente porque no sólo se los va a poder inspeccionar entre noviembre y diciembre sino que también que se pueden trasladar al año que viene cuando arranquen a procesar; entendemos que hay que hacerlas en ese momento.

- ¿Cómo quedan los vencimientos de las habilitaciones?

Se van a extender. No estamos poniendo una fecha de vigencia, va a ser en función de lo que el técnico vea en el proceso de inspección. Si se considera que algún establecimiento no cumple algún requisito y consideramos que se está poniendo en riesgo la inocuidad de en el proceso, se va a suspender el registro. Si no sucede eso, se va a seguir sin una fecha de vencimiento, tal como se estaba acostumbrado a trabajar pero con esta inspección en proceso.

- Mencionó los requerimientos de la Resolución 48, ¿cuáles son?

Los requisitos que va a tener que presentar el establecimiento cuando se lo visite tiene que ver con el análisis de agua y el arancel de pago que se les pide.

También hay un cambio en la metodología en relación a la habilitación municipal, que era una cuestión que nos pedían porque nosotros atábamos nuestras habilitaciones de empaque a esas habilitaciones. Este año la habilitación municipal solo se va a pedir si el técnico observa alguna cuestión particular que requiera que se pida. Entendemos que cuando se están reisncribiendo, estos establecimientos ya presentaron la habilitación municipal y cumplieron con todos los requisitos.

- ¿Cuántos establecimientos se visitan?

Son 246 empaques y 193 fríos, según el Anuario Estadístico 2019 del Senasa en Patagonia Norte.

- ¿Ya se los ha notificado en relación a los cambios?

Se ha ido notificando a los establecimientos en la medida que han llamado y nos han ido consultando y se han mandado las comunicaciones que comúnmente se envía a los empaques. Notamos que lo consideran más adecuado porque inspeccionar en proceso es mucho más factible. Muchos, en algún momento, nos lo habían pedido y también el hecho de no atar nuestras habilitaciones a las municipales. Este tema les ha generado alivio porque eso hacía que se les cayera y cuando esto pasaba, no podían emitir las guías del Documento de Tránsito Vegetal electrónico y esto hace que el productor no pueda sacar la fruta u hortaliza que está procesando.

- Entonces, las inspecciones comienzan en noviembre y pueden seguir hasta que se terminen, ¿no?

Exacto. Lo que se hizo, a diferencia de otros años, es que nosotros tenemos a diferentes técnicos distribuidos en Neuquén y Río Negro, acá en El Valle, y se les ha asignado los establecimientos. Estos técnicos se van a comunicar y van a acordar estas inspecciones en proceso. Lo que es carozo arranca en la temporada noviembre y diciembre, que arranca ahora y no hay otra oportunidad para inspeccionar, y pepita u hortaliza se va a inspeccionar tal vez el año que viene, eso va a variar de acuerdo a como los técnicos van coordinando con los establecimientos.

Vale aclarar que todo este mecanismo es para las reinscripciones. Las inscripciones o cambios de razones sociales, que es como una establecimiento nuevo, se debe hacer a través de un trámite a distancia o acercarse y eso sí se va a inspeccionar antes del proceso.

- ¿Hay algún otro cambio este año?

También se está trabajando con lo que se llama “empaques a campo”. Hace dos años atrás, con la implementación del Documento de Tránsito Vegetal, notamos en la región se daba una realidad productiva -que transitaba y que no había problemas- en la que muchos productores que estaban empacando en las chacras directamente del árbol al cajón sin pasar por un empaque y que vendían en el mercado interno, podían transitar libremente. Con el Documento de Tránsito esto se complicó y hubo una necesidad puntual que arrancó con los productores de carozo de incluirlos en el sistema de alguna manera.

Desde hace dos años estamos trabajando con ellos. Esta va a ser la tercera temporada en lo que nosotros llamamos acondicionamientos a campo, que en líneas generales son pequeños productores que trabajan mercadería para el mercado interno y que la procesan de esta manera: la cosecha del árbol, la ponen en un cajón, la embalan y la distribuyen en el mercado interno. Lo que hicimos fue registrarlos y pedirles unos ciertos cumplimientos y requisitos mínimos que no tienen que ver con cuestiones edilicias sino más bien de buenas prácticas. Esta metodología arrancó con carozo pero ahora esta para diferentes especies.