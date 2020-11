Autoplanes: cómo evitar caer ante una publicidad engañosa

Exministro de la provincia señaló que desde hace unos meses retomaron con el bombardeo de publicidad de planes de ahorro para poder adquirir un 0 Km.

“Esta es una publicad engañosa. El valor de las cuotas viene con una promoción que las primeras 3 ó 4 cuotas no se paga el 100% del valor, sino un porcentaje y partir de que finaliza la promoción se paga la cuota pura y ahí comienzan a aparecer los problemas”, aseguró el letrado.

Señaló que una de las variables de la cuota es la inflación, que azota al país desde hace años a la fecha y que por más que se tenga un dólar “planchado”, desde hace un par de meses, no ha parado.

Dijo que las administradoras de planes, con algún grado de connivencia con las automotrices, lanzan estas promociones, pero que en este contexto “está adquiriendo un problema en el corto plazo porque lo más probable es que en un par de meses no pueda afrontar el pago de la cuota y se ven frustradas sus expectativas”.

Advirtió a los consumidores que busquen información amplia y precisa sobre el contrato a la hora de suscribirse a un contrato de los nuevos planes que lanzaron. Recomendó observar los alcances y el precio tanto de los primeros meses como de los subsiguientes.

“Que las administradoras de planes les den el detalle claro de todos los ítems que compone la cuota porque el valor de auto tiene el valor referencial más importante”, agregó.

Además, recomendó que consulten en todas las concesionarias e incluso en la página oficial de la marca elegida para verificar si el valor del auto guarda alguna relación entre el precio que fija la automotriz y, por ende, el que se fija en la cuota.

“Se pueden encontrar con una distorsión importante, a veces un 20 ó 30% más caro, del precio que tiene esa unidad cuando es comercializada a través de un autoplan que cuando es comercializada en una compra directa, con pago al contado o bajo otra modalidad”, subrayó Tobares.

Alertó al consumidor a buscar información dado el contexto actual con una económica complicada, por la creciente devaluación e inflación es creciente, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo en sectores de ingresos fijos.

“En general en argentina hay un fuerte endeudamiento. Tomar una decisión de meterse en un plan de 84 cuotas o de 120, en este contexto, hay que ser sumamente prudente y hay que contar con mucha información para evitar un problema en el corto plazo”, aconsejó el abogado defensor de damnificados de planes de ahorro.

Sostuvo varias automotrices sacaron de sus páginas oficiales el precio de las unidades. De ahí que insistió que los que estén interesados en adquirir un 0 Km de con planes de ahorro consultar en el valor de la unidad en las distintas concesionarias y que se lo den por escrito.

También, que se fijen en la página oficial de la marca elegida y en el caso de no estar publicado directamente el valor, directamente que no compre esa marca porque no tiene referencia y no puede controlar nunca el precio de la cuota mes a mes. Dijo que en ese caso, “el precio de la cuota va a ser una decisión discrecional de la administradora del plan, en algún grado de connivencia con la automotriz”.

Por otro lado, Tobares agregó que ante el panorama económico actual “es más complejo para el consumidor porque hay déficit de stock de los autos. Hay retracciones a la importación. No hay stock, se tienen que pasar a un modelo más caro y que ese déficit de stock hace que las administradoras de planes fijen sobreprecios”.