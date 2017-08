Avanza el proyecto para la creación de refugios para mujeres

"Se ha vuelto una necesidad crear medidas concretas para las mujeres. Hay denuncias diarias y la mujer tienen la necesidad de refugiarse en algún lugar", manifestó la diputada Patricia Jure en conversación con LU5.

"Nos encontramos desválidas muchas veces y de repente, las mujeres no tienen salario, un lugar adonde ir y esos son condicionamientos a la hora de un ruptura", expresó.

La legisladora dijo que esperan que el proyecto que ya es tratado en la comisión de Desarrollo Humano de la Legislatura avance hacia la de Presupuesto y sea aprobado en septiembre. Además, dijo que convocarán a organizaciones de mujeres para que aporten ideas y sugerencias.

Además, dijo que se busca que las políticas no sólo fomenten la denuncia sino que ayuden a la mujer a salir de una situación de violencia y evitar que sean nuevas víctimas.

"Las casas quieren atender esas situaciones, que la mujer tenga dónde ir, cómo desplazarse. Es una situación temporal no algo permanente porque no queremos guetos de mujeres violentadas, no es ella la que debería, pero cuando no actúa la Justicia hay que tomar una medida porque sino terminamos con un nuevo rostro en las marchas", opinó Jure.