Avelluto defendió su decisión sobre el INCAA

Sobre su polémica decisión de apartar de su cargo al titular del INCAA, Alejandro Cacetta, Avelluto sostuvo que “es una persona honesta, que no quiso, no pudo, no supo enfrentar una situación de, por lo menos, poca transparencia en los mandos medios en la gerencia del instituto”.

Agregó que la medida fue para que “el instituto que administra el fomento que todos los argentinos ponemos para tener un cine poderoso, industrial, artístico y de vanguardia funcione. Que esto sea mejor, no para desfinanciarlo y no para quitarle recursos”.

El funcionario aseguró, además, que la medida será para beneficiar y no para perjudicar el cine argentino. “Sueño con que nosotros podamos dejar nuestra ciudad y nuestras instituciones culturales mejor que como las encontramos”.

Avelluto también participó de la inauguración de la muestra “200 años de arte argentino”, en el Museo Nacional de Bellas Artes.