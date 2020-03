Aymará Rovera y un film inspirado en el doble femicidio en Las Ovejas

Corderas-de-Dios.jpg

"Me sigue conmoviendo profundamente lo que vivimos las mujeres todos los días, entonces me fui a Las Ovejas para hacer una investigación con un grupo de amigos realizadores. Me pareció que no quería contar lo que habían vivido ellas porque era volver a reforzar ese dolor tan inmenso que quedó en el lugar, pero podía partir de lo que había sucedido allí. Así que no voy a hablar de ellas, ni las protagonistas van a tener sus nombres", aclaró la cineasta, en diálogo con LMNequén.

Con un fuerte componente onírico, Rovera pondrá en pantalla la historia de una mujer y una niña, victima de abuso sexual por parte de su padrastro. "A partir de ahí, van a suceder un montón de hechos, tanto en el lugar como en las mujeres del pueblo. Es crudo, porque cuenta una realidad con dolor, pero también muestra mujeres fuertes y empoderadas", precisó, y agregó que en los próximos días viajará a Cutral Co para reunirse con familiares de las víctimas.

"Quiero dejar el corto abierto para que podamos hablar de la violencia. Desde mi humilde lugar, como realizadora, quiero hacer algo, creo que es importante hablar de lo que está pasando en todos los parajes de la provincia, donde hay mucha violencia y abuso. Es un tema muy delicado para tratar, por eso voy a estar acompañada por diferentes agrupaciones, entre ellas La Revuelta", contó y añadió que presentará el proyecto en el Congreso de la Nación para que sea declarado de interés.

Defensora de la industria audiovisual local, Aymará armará su equipo con técnicos de la zona y recorrerá diferentes barrios de Capital y otras localidades de la provincia, como Cutrla Co, Centenario, Plaza Huincul y Plottier, para hacer el casting del elenco. Además, mencionó como posibles locaciones para su película las localidades de Las Ovejas, El Huecú y Aluminé. "Mi idea es que me acompañen también todos los municipios de Neuquén para que sea un cortometraje colectivo y que se pueda pasar en festivales y en las escuelas para poder debatirlo", postuló.

"La idea es conseguir todo lo que falta a nivel económico para hacer algo muy hermoso y que sea una denuncia, algo que esté presente y que quede. El cine siempre vuelve a refrescar la memoria del dolor de las mujeres y los hombres", destacó.

Con la mirada puesta en comenzar a ver los frutos de su proyecto en primavera, Aymará Rovera continúa en campaña para reunir los recursos e iniciar el rodaje de sus films en el mes de mayo.

