“Nada, sólo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando de mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura+pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja. En qué año estamos? En el p*** 1960? Cómo se llama a eso? Díganme ustedes”, dijo Bad Bunny.