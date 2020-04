Bajada del Agrio: crean el área local de Defensa Civil

“Estuve 16 años en la fuerza policial neuquina y me fui de baja institucional por motivos personales con el grado de oficial principal. Allí me nutrí de conocimientos y experiencias laborales que me sirvieron en cierto modo para ayudar a conformar la Dirección de Tránsito y Defensa Civil”, contó Morales. Dijo, además, que estas áreas nunca existieron en la localidad, a pesar de tener 80 años de vida institucional.

“Con un trabajo de apenas 4 meses, logramos conformar el primer Plan de Emergencia de la localidad de Bajada del Agrio con la valiosa colaboración de instituciones como Policía, EPEN, hospital y las iglesias evangélicas, entre otras”, remarcó.

El funcionario contó que en principio el objetivo de defensa civil se centró en estar capacitados y preparados para enfrentar contingencias climáticas naturales, como tormentas eléctricas o lluvias torrenciales que algunos años atrás produjeron cuantiosos daños materiales en temporales registrados y que aún se recuerdan tristemente.

“Cuando se tomó conocimiento de esta pandemia, la primera medida fue establecer retenes de control para mantener un registro fehaciente del tránsito vehicular, restringiéndolo aún más cuando se oficializaron los casos positivos en las localidades de Las Lajas y Loncopue”, señaló.

3 retenes de control puso en marcha el área de Defensa Civl por la pandemia Los puestos de seguridad impiden el ingreso y la salida de vecinos que no están autorizados a movilizarse en las adyacencias de Bajada del Agrio.

LEÉ MÁS

Gobierno evalúa permitir actividades recreativas

Loncopué seguirá blindada hasta el primero de mayo